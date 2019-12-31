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  4. Самбурская выгнулась в бикини, притворившись обнаженной Эшли Грехем

Самбурская выгнулась в бикини, притворившись обнаженной Эшли Грехем

, 15:24 | Игорь Рязов Фото 1 729

Фото актрисы с надутым животом некоторые подписчики приняли за признак ее беременности.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская выложила на своей странице в Instagram фото, на котором предстала перед подписчиками в красном бикини с выгнутой спиной.

«Хочу поддержать Эшли Грехем! Ведь это так красиво, бодипозитивно и естественно! Я понимаю, что я еще в самом начале своей модельной карьеры size plus Но это всего лишь первый день отпуска, со шведским столом! Так что жду многомиллионные контракты! Рассчитываю на вашу поддержку, друзья!» — подписала фотографию Самбурская.

Instagram @samburskaya

Своим фото она спародировала американскую модель Эшли Грехем. Последняя наиболее известна в качестве лица магазина Lane Bryant, специализирующегося на продаже женской одежды больших размеров. Грехем на черно-белом фото запечатлена полностью обнаженной на позднем сроке беременности.

Instagram @ashleygraham

В комментариях Самбурская активно беседует с подписчиками. Она в шуточной форме ответила на вопросы о способностях своего тела, беременности, а также пожелания.

«Как так надуть можно?» — спросила пользовательница про живот Самбурской, а в ответ получила от нее: «А кто сказал, что я вас надула?»

«Мальчик, девочка? Как назовешь?» — поинтересовался подписчик, намекая на беременность актрисы, и получил ответ: «Мальчика — Оливье, девочку — Шуба».

«С пополнением вас!» — поздравил другой и получил от Самбурской ответную благодарность: «Да! Я пополнела, спасибо».

«Желаю новых килограммов в новом году!» — пошутил один комментатор, рассмешив знаменитость: «Благодарю, от души, брат».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская выложила фото с Генри Кавилом и сообщила, что должна была играть героиню Йеннифер в сериале «Ведьмак».

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