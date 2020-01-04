  1. Пятый канал
  4. «Суть одна — не ешьте!»: Водонаева жестко раскритиковала работу фитнес-тренера

«Суть одна — не ешьте!»: Водонаева жестко раскритиковала работу фитнес-тренера

, 1:34 | Ниса Мурзанаева Видео 139

Светская львица оставила подписчикам собственный «рецепт» идеальной фигуры.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

Алена Водонаева ознакомилась с подходом к физическим нагрузкам фитнес-блогера Виктории Боровской. Звезда поделилась впечатлениями от увиденного в Instagram. Похоже, особого восторга способы избавления от лишних килограмм «а-ля Боровская» у популярной модели не вызвали.

Светская львица решила поделиться с подписчицами собственным «рецептом» идеальной фигуры. По словам экс-участницы «Дома-2», главное — следить за питанием и наличием физических нагрузок.

«Посмотрела я вашего тренера. Развела постов, как и все, впрочем, эти гуру. Суть одна — не ешьте после шести всякий мусор, занимайтесь спортом и раз в неделю позволяйте себе что-нибудь запрещенное. В остальном, дисциплину соблюдайте», — высказалась знаменитость.

Фитнес-блогер поспешила ответить Алене Водонаевой. Эксперт в вопросах похудения объяснила в своем аккаунте, что жесткие диеты приводят к срывам, а тренировки «под копирку» могут даже травмировать худеющего.

«Умный фитнес опять не находит понимания. Вместо фитоняшек теперь я раздражаю богинь», — резюмировала Виктория Боровская.

Instagram @newyorkfitspo

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Эвелина Бледанс раскритиковала призыв Алены Водонаевой не рожать в бедных семьях.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 4 января: убывающая Луна в Стрельце благоприятствует решению проблем

Последние новости

3:00
Гороскоп на 4 января: убывающая Луна в Стрельце благоприятствует решению проблем
2:31
Автоколонна шиитского ополчения атакована с воздуха в Багдаде, погибли шесть человек
2:02
Жителям Британии не понравился подарок Меган Маркл и принца Гарри своему первенцу
1:34
«Суть одна — не ешьте!»: Водонаева жестко раскритиковала работу фитнес-тренера
1:07
День мученицы Анастасии Узорешительницы: что можно и нельзя делать 4 января
0:46
«Не мог я больше!»: почему эпатажная Жанна Агузарова рассталась с любимым

Сейчас читают

Давид Манукян показал, как выглядит Ольга Бузова без фильтров и макияжа
«Не будем публиковать фотографии»: 47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
Предприимчивая челябинка продает купюру в тысячу рублей за семь миллионов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]