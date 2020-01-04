Алена Водонаева ознакомилась с подходом к физическим нагрузкам фитнес-блогера Виктории Боровской. Звезда поделилась впечатлениями от увиденного в Instagram. Похоже, особого восторга способы избавления от лишних килограмм «а-ля Боровская» у популярной модели не вызвали.

Светская львица решила поделиться с подписчицами собственным «рецептом» идеальной фигуры. По словам экс-участницы «Дома-2», главное — следить за питанием и наличием физических нагрузок.

«Посмотрела я вашего тренера. Развела постов, как и все, впрочем, эти гуру. Суть одна — не ешьте после шести всякий мусор, занимайтесь спортом и раз в неделю позволяйте себе что-нибудь запрещенное. В остальном, дисциплину соблюдайте», — высказалась знаменитость.

Фитнес-блогер поспешила ответить Алене Водонаевой. Эксперт в вопросах похудения объяснила в своем аккаунте, что жесткие диеты приводят к срывам, а тренировки «под копирку» могут даже травмировать худеющего.

«Умный фитнес опять не находит понимания. Вместо фитоняшек теперь я раздражаю богинь», — резюмировала Виктория Боровская.

Instagram @newyorkfitspo

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Эвелина Бледанс раскритиковала призыв Алены Водонаевой не рожать в бедных семьях.