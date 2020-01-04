Гороскоп на 4 января: убывающая Луна в Стрельце благоприятствует решению проблем

Нет большего страдания, чем носить в себе невысказанные слова. Они оказывают на нас катарсическое действие, Раки. Звезды побуждают вас взять ручку и бумагу, и позволить своим мыслям быть выраженными. Визуализируйте, как боль и грусть исчезают. Некоторые из вас могут вдохновиться на разговор с кем-то из прошлого. Но связывайтесь с ним только в том случае, если вы смогли залечить собственные раны. Если вы будете чувствовать себя виноватым, это никому не поможет.

Большой день приближается, Близнецы, и сияние, которое вы излучаете, ослепит простых людей вокруг вас. Если вы думаете, что все уладится, вот вам совет: от вас требуется немного усилий. Звезды на вас с неба просто так не упадут. Чтобы добиться успеха, заручитесь поддержкой своих друзей и членов семьи. Делегирование некоторых обязанностей — хороший способ быстро и качественно решить проблемы. И не забывайте про любимого человека. Потратьте некоторое время, чтобы понять привычки вашего партнера. Нахождение середины между ним и вами создаст почву для того, что еще впереди.

Если вы уже давно занимались поиском дома, приготовьтесь найти свою идеальную квартиру — в шикарном районе! Другим же стоит подумать об обновлении интерьера или ремонте. Работайте с архитектором или дизайнером, который понимает ваше видение и сделает все возможное, чтобы ваши мечты стали реальностью. Тельцы, у которых есть пара, могли бы перейти к следующему этапу в своих отношениях. Для некоторых это может означать начало совместной жизни, а кого-то ждет увлекательное путешествие для двоих.

Дела могут заполнить ощущение пустоты в душе, Овны. Внимательно рассмотрите варианты, которые сегодня вам предлагает Вселенная. Воссоединение с самим собой поможет вам заглянуть за напускное очарование и отличить фантазию от реальности. Что вы поймете в процессе: партнерство с собой — это не так уж и плохо. Сегодня вам также предстоит осознать, что иногда ощущение, что вы в центре внимания — это лишь ловушка, которая уводит ваш взгляд от действительно важных вещей.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 января, убывающая Луна в Стрельце будет способствовать разрешению конфликтных ситуаций. Многие почувствуют прилив сил и ощущение всемогущества. Этим астрологи советуют смело пользоваться для поиска выхода из сложных ситуаций.

♌ Лев

Всегда есть к чему стремиться, не так ли, Львы? Но как долго это может продолжаться? Когда наступает пора остановиться? Где можно провести черту? Ответ на эти вопросы можете понять только вы сами, никто не может влиять на вашу жизнь. Вместе с тем, вам под силу замедляться и подходить к каждой задаче с точностью мастера дзен. Выберите путь наименьшего сопротивления. Позвольте внимательности стать вашим словом силы.

Космический совет: прислушайтесь к шепоту своего сердца, и вы найдете верный путь.

♍ Дева

Нежно заботиться не только о зарабатывании денег, но и о том, чтобы заставить ваши деньги работать на вас. Настало время изобилия и роскоши для вас и ваших близких. Позвольте себе наслаждаться мирскими удовольствиями, помня о долгосрочных финансовых целях. Хотели ли вы дать определенную жизнь своим родителям? Вселенная хочет, чтобы вы знали, что вы ближе к осуществлению своей мечты, чем когда-либо прежде.

Космический совет: приглядитесь, звезды освещают вам путь к изобилию.

♎ Весы

Жизнь — это либо смелое приключение, либо вообще ничего. На бумаге все выглядит идеально, но этого совершенного недостаточно, потому что идеальное — это комфорт, а комфорт — стагнация. В эти выходные вам стоит внести колоссальные изменения в план дальнейших действий. Сейчас вы настроены покорять горы, как никогда. Пробудите свой внутренний огонь. PS: приглядитесь к компасу своего сердца и найдите истинный «север».

Космический совет: направьте вашу энергию на задачи, которые пробуждают ваш внутренний огонь.

♏ Скорпион

Вы думали о том, чтобы записаться на театральный кружок или возобновить уроки пения? Сценическое искусство — вот где магия, Скорпионы. Пришло время воссоединиться со звездой внутри себя. Как говорила певица Леди Гага: «Я все время живу на полпути между реальностью и театром. И я такой родилась». Чем больше вы связываетесь со своими творческими способностями, тем больше вы будете привлекать родственных духов, таких как вы. Позвольте себе вдохновляться магией других.

Космический совет: разбудите свою внутреннюю суперзвезду.

♐ Стрелец

Справиться с потерей никогда не бывает легко, Стрельцы. Дайте себе время, которое нужно для того, чтобы скорбеть, но знайте, что вы ничего не можете сделать, чтобы вернуть человека, место или упущенные возможности. Соберитесь с силами, это поможет вам вернуться в настоящее. Помните, ваше счастье в ваших руках. Будьте избирательны и мудры со своими мыслями, поскольку они создают вашу реальность. Космический совет: внимательно посмотрите на то, что вы имеете, а не на то, что потеряли.

♑ Козерог

Ураганы и бури не длятся вечно. Когда вы находитесь в глазу шторма, становится трудно понять уровень разрушений. Только находясь на расстоянии можно получить столь необходимую перспективу. Вселенная взывает объективно смотреть на происходящее. Обратите внимание на саморазвитие. Для некоторых из вас это может быть переходное время. Да, это может быть непросто, но зато это может оказаться незабываемое приключение. Примите «один шаг за раз» как свою мантру. Со временем план Вселенной откроется вам.

Космический совет: расстояние обеспечит необходимую вам перспективу.

♒ Водолей

Быть эмпатом редко бывает легко. Даже самые обыденные переживания могут заставить вас чувствовать себя уязвимыми. Что вы делаете, обладая способностью ощущать все вокруг до такой степени, что это начинает влиять на ваше собственное энергетическое поле? Одно слово, Водолей: границы. Начните с практики сострадания, сначала к себе, затем к другим. Это поможет вам нарисовать линии, где это необходимо, и соблюдать ваши ограничения.

Космический совет: будьте сострадательны к себе и другим.

♊ Рыбы

Рыбы, пришло время, когда вам не нужно играть по правилам, если вы не хотите этого, и ставить себя на первое место, чтобы стать приоритетом для кого-либо. Это также новая глава в вашей книге сексуального освобождения. Предоставьте себе свободу самовыражения. Это может быть секретом для творчески расширенной жизни, передачи гениальных идей и превращения ваших фантазий в реальность. Звучит как беспроигрышная ситуация, Рыбы.

Космический совет: вы становитесь больше, чем когда-либо.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на неделю с 30 декабря по 5 января.