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  4. Автоколонна шиитского ополчения атакована с воздуха в Багдаде, погибли шесть человек

Автоколонна шиитского ополчения атакована с воздуха в Багдаде, погибли шесть человек

, 2:31 | Ниса Мурзанаева Видео 36

По предварительным данным, среди погибших могли быть лидер иранского ополчения и его брат.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ameer Al Mohmmedaw, Twitter @haider_husseini

Мощный взрыв прогремел на севере Багдада. По данным ТАСС, с воздуха была атакована автоколонна шиитского ополчения. В результате происшествия, по информации издания, погибли не менее шести человек. Авиаудар был нанесен по кортежу автомобилей шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».

Предварительно, при атаке с воздуха могли погибнуть лидер иранского ополчения Асаиб Ахл аль-Хак Каис аль-Хазали и его брат Лаит аль-Хазали.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США нанесли авиаудары по объектам группировки «Хезболла» в Сирии и Ираке.

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