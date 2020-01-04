Автоколонна шиитского ополчения атакована с воздуха в Багдаде, погибли шесть человек

Мощный взрыв прогремел на севере Багдада. По данным ТАСС, с воздуха была атакована автоколонна шиитского ополчения. В результате происшествия, по информации издания, погибли не менее шести человек. Авиаудар был нанесен по кортежу автомобилей шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».

Предварительно, при атаке с воздуха могли погибнуть лидер иранского ополчения Асаиб Ахл аль-Хак Каис аль-Хазали и его брат Лаит аль-Хазали.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США нанесли авиаудары по объектам группировки «Хезболла» в Сирии и Ираке.