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Что загадала Меган Маркл на Новый год прямо перед знакомством с принцем?

, 8:38 | Ниса Мурзанаева Видео 19

В сети нашли список желаний герцогини Сассекской за 2016 год.

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Фото, видео: PA Wire/PA Images

Если вы даете одни и те же новогодние обещания год за годом и всегда терпите неудачу, то знайте — вы «в королевской компании». В сети отыскали старый список желаний Меган Маркл. Оказывается, супруга принца Гарри уже много лет загадывает одно и то же.

«Пробежать марафон. Перестать грызть ногти. Прекратить ругаться. Освежить французский. Так выглядит мой список новогодних обещаний каждый год», — написала в блоге член королевской семьи в 2016 году.

В этой же публикации Меган Маркл рассказала подписчикам, что марафона не было, французский язык ей так и не удалось «освежить» в памяти, да и ругаться она не перестала. Тогда, в 2016 году знаменитость решила — она откажется от четких резолюций и начнет «игриво подходить к жизни» и «оставит место для магии». Об этом сообщает Mirror.

Кто знал, что спустя некоторое время, в результате «слепого свидания» Меган Маркл без всякого списка новогодних желаний выйдет замуж за принца и родит ему наследника?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителям Британии не понравился подарок Меган Маркл и принца Гарри своему первенцу.

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