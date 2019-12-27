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«Самая прекрасная»: Серябкина позаигрывала с подписчиками, лежа в кровати

, 14:23 | Мия Субботина Фото 53

Поп-исполнительница предложила своим фанатам отметить их близких людей под своим постом.

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Фото, видео: Instagram @seryabkina

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина порадовала поклонников снимком из постели. В кадре певица лежит в кровати, пристально глядя в камеру, а указательный палец направив в объектив. Этим снимком знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Самый милый блиц!!! Кто сделал 2к19 год особенным для вас? Отмечайте дорогих сердцу людей под этим постом», — подписала пост звезда.

Instagram @seryabkina

Откровенное фото артистки приятно впечатлило фанатов. Они отметили сексуальность любимицы и написали ей комплименты в комментариях.

«Красотка»;

«Ты сделала этот год особенным»;

«Самая прекрасная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты Серябкиной высказались о ее новом клипе.

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