«Самая прекрасная»: Серябкина позаигрывала с подписчиками, лежа в кровати

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина порадовала поклонников снимком из постели. В кадре певица лежит в кровати, пристально глядя в камеру, а указательный палец направив в объектив. Этим снимком знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Самый милый блиц!!! Кто сделал 2к19 год особенным для вас? Отмечайте дорогих сердцу людей под этим постом», — подписала пост звезда.

Instagram @seryabkina

Откровенное фото артистки приятно впечатлило фанатов. Они отметили сексуальность любимицы и написали ей комплименты в комментариях.

«Красотка»;

«Ты сделала этот год особенным»;

«Самая прекрасная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты Серябкиной высказались о ее новом клипе.