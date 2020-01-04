  1. Пятый канал
  4. Жену Дмитрия Певцова не узнали без макияжа

Жену Дмитрия Певцова не узнали без макияжа

, 10:44 | Мия Субботина Фото 2 944

Фото супруги в естественном образе актер опубликовал на своей странице в соцсети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @dima_pevtsov

Актерская семья Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой накануне Нового года отметила серебряную свадьбу. Пара давно слывет одной из самых образцовых в мире отечественного шоу-бизнеса. Во многом сохранению семьи способствуют жизненные взгляды и утверждения артиста.

Также знаменитости решили поздравить подписчиков с наступлением 2020 года — Певцов опубликовал совместный снимок с супругой и 12-летним сыном Елисеем на своей странице в Instagram.

«С Новым 2020-м! Добра, радости, любви, удач!» — подписал кадр мужчина.

Instagram @dima_pevtsov

На снимке актриса Ольга Дроздова предстала без макияжа, чем приятно впечатлила поклонников: трудно поверить, что актрисе 54 года, а ее лицо до сих пор красивое и молодое.

«Дмитрий! Счастья, здоровья и радости вашей семье!!!»;

«Ребята, счастья вам и удачи»;

«Какая красивая жена! Не узнать», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Интернов» опубликовала семейные фото с молодым мужем.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 4 января: убывающая Луна в Стрельце благоприятствует решению проблем

Последние новости

11:55
ТОП-5 продуктов, которые вызывают неконтролируемый набор веса
11:36
«Неухоженное общежитие»: украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
11:20
Трамп пришел в ярость из-за того что не смог ответить на звонок Путина
11:08
Возмущенная ондатра сорвала рыбалку мужчине в Бурятии
10:56
Прощай, Windows 7: почему Microsoft отказался от поддержки операционной системы
10:44
Жену Дмитрия Певцова не узнали без макияжа

Сейчас читают

Гороскоп на 4 января: убывающая Луна в Стрельце благоприятствует решению проблем
Давид Манукян показал, как выглядит Ольга Бузова без фильтров и макияжа
Муж Пелагеи навестил дочь накануне праздника с любимой женщиной

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]