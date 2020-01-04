Жену Дмитрия Певцова не узнали без макияжа

Актерская семья Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой накануне Нового года отметила серебряную свадьбу. Пара давно слывет одной из самых образцовых в мире отечественного шоу-бизнеса. Во многом сохранению семьи способствуют жизненные взгляды и утверждения артиста.

Также знаменитости решили поздравить подписчиков с наступлением 2020 года — Певцов опубликовал совместный снимок с супругой и 12-летним сыном Елисеем на своей странице в Instagram.

«С Новым 2020-м! Добра, радости, любви, удач!» — подписал кадр мужчина.

Instagram @dima_pevtsov

На снимке актриса Ольга Дроздова предстала без макияжа, чем приятно впечатлила поклонников: трудно поверить, что актрисе 54 года, а ее лицо до сих пор красивое и молодое.

«Дмитрий! Счастья, здоровья и радости вашей семье!!!»;

«Ребята, счастья вам и удачи»;

«Какая красивая жена! Не узнать», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Интернов» опубликовала семейные фото с молодым мужем.