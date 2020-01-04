Жену Дмитрия Певцова не узнали без макияжа

Актерская семья Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой накануне Нового года отметила серебряную свадьбу. Пара давно слывет одной из самых образцовых в мире отечественного шоу-бизнеса. Во многом сохранению семьи способствуют жизненные взгляды и утверждения артиста.
Также знаменитости решили поздравить подписчиков с наступлением 2020 года — Певцов опубликовал совместный снимок с супругой и 12-летним сыном Елисеем на своей странице в Instagram.
«С Новым 2020-м! Добра, радости, любви, удач!» — подписал кадр мужчина.
На снимке актриса Ольга Дроздова предстала без макияжа, чем приятно впечатлила поклонников: трудно поверить, что актрисе 54 года, а ее лицо до сих пор красивое и молодое.
«Дмитрий! Счастья, здоровья и радости вашей семье!!!»;
«Ребята, счастья вам и удачи»;
«Какая красивая жена! Не узнать», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Интернов» опубликовала семейные фото с молодым мужем.