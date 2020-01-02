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Звезда «Интернов» опубликовала семейные фото с молодым мужем

, 13:29 | Мия Субботина Фото 187

Актриса Светлана Пермякова вместе с мужем Максимом Скрябиным и дочерью Варей путешествует по Германии.

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Фото, видео: Instagram @s_permyakova

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова отправилась в новогоднее путешествие по Германии в компании молодого мужа Максима Скрябина и восьмилетней дочери Варвары. Актриса с удовольствием делится снимками в своем Instagram-профиле.

Первым делом семья посетила Кельн в канун католического Рождества. Они побывали в местном соборе, который поражает своей монументальной красотой. В Бремене, откуда родом знаменитые бременские музыканты, Светлана и ее дочь позировали у памятника, посвященного сказочным героям.

Также семья звезды побывала в Берлине, где Пермякова выложила фотокарточку на фоне Рейхстага. Однако больше всего фанатам понравилось семейное фото с мужем и дочерью, на котором все трое выглядят невероятно счастливыми.

«Вы с мужем очень похожи. А дочь на обоих»;

«Как здорово путешествуете всей семьей»;

«Счастливые родители — счастливый ребенок», — написали фолловеры.

Instagram @s_permyakova

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