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Возмущенная ондатра сорвала рыбалку мужчине в Бурятии

, 11:08 | Мия Субботина Видео 86

Неожиданная встреча грызуна и человека покорила социальные сети.

Фото: www.globallookpress.com /Ralph Deseniß

Испортить рыбалку мужчине из Бурятии удалось одной ондатре: он вытащил ее на блесну из проруби, и взбесившееся животное набросилось на своего спасителя. Городской портал «Весь Улан-Удэ» в Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлена встреча грызуна и человека.

«Я думаю, что у меня не клюет? А это ты там мешаешься! А я-то думал — щука! Все давай, вали! Уйди!» — говорит автор ролика.

 
 
 
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Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_)

Видео уже посмотрели больше 31 тысячи пользователей сети и некоторые из них решили, что у животного бешенство. Также подписчики сообщества решили посоревноваться между собой в придумывании самого остроумного комментария.

«Шальная императрица»;

«Наглый рыбак надоел ондатре в Бурятии»;

«Чувствует, что год Крысы наступил, вот и хозяйничает»;

«Хороший знак — в год крысы — водная крыса (ондатра) сама пришла. Автор, жди хорошей прибыли в этом году. Всем — добра!))» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети чуть не затоптали Деда Мороза в Улан-Удэ.

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