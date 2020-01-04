Возмущенная ондатра сорвала рыбалку мужчине в Бурятии

Испортить рыбалку мужчине из Бурятии удалось одной ондатре: он вытащил ее на блесну из проруби, и взбесившееся животное набросилось на своего спасителя. Городской портал «Весь Улан-Удэ» в Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлена встреча грызуна и человека.
«Я думаю, что у меня не клюет? А это ты там мешаешься! А я-то думал — щука! Все давай, вали! Уйди!» — говорит автор ролика.
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Видео уже посмотрели больше 31 тысячи пользователей сети и некоторые из них решили, что у животного бешенство. Также подписчики сообщества решили посоревноваться между собой в придумывании самого остроумного комментария.
«Шальная императрица»;
«Наглый рыбак надоел ондатре в Бурятии»;
«Чувствует, что год Крысы наступил, вот и хозяйничает»;
«Хороший знак — в год крысы — водная крыса (ондатра) сама пришла. Автор, жди хорошей прибыли в этом году. Всем — добра!))» — написали фолловеры.
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