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Ангелина Вовк уехала отдыхать в Гагры без молодого жениха

, 13:17 | Мия Субботина Видео 88

Теледива в отпуске устроила заплыв в бассейне с мандаринами.

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Фото, видео: Instagram @angelina_vovk, ТАСС /Рюмин Александр

Телеведущая Ангелина Вовк недавно заявила, что возлюбленный Михаил Куницын ей сделал предложение и по словам знакомых пары, на будущий год влюбленные наметили свадьбу. Однако в новогоднее путешествие по Абхазии 77-летняя звезда уехала без своего молодого кавалера. Как известно, мужчина на 25 лет моложе телезвезды.

В отпуск Ангелина Михайловна отправилась вместе со своей подругой. В своем Instagram-аккаунте она выложила ролик, на котором совершает заплыв в бассейне. Что примечательно, он усеян мандаринами, но как говорит телеведущая, их можно смело есть.

«Мне нравится, что я делаю то, чего не делают остальные, поэтому я победитель! Я купаюсь зимой в проруби, я катаюсь на горных лыжах, я танцую и пою!» — подписала пост звезда.

Instagram @angelina_vovk

Многие фанаты подняли тревогу из-за отсутствия возлюбленного рядом, но Вовк поспешила успокоить, заверив, что ее любимый остался работать. Подписчики также оценили образ звезды в купальнике и поздравили ее с присвоением звания народной артистки России.

«Поздравляем с Новым Годом! И с президентским подарком — званием народной артистки России»;

«Восторг и огромное уважение»;

«Всю жизнь видеть вас в шикарных платьях, встречать с Вами 1 января, обожать Ваше имя… И даже увидеть Вас в купальнике… Все сдержанно, элегантно и мило!» — прокомментировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подруга Ангелины Вовк прокомментировала новость о ее свадьбе.

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