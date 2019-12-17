«Миша сделал мне предложение»: 77-летняя Ангелина Вовк думает о свадьбе

На вопрос свадьбе с молодым ухажером ответила Ангелина Вовк. Слова ведущей программ «Спокойной ночи, малыши» и «Песня года» приводит KP.RU.

По данным издания, избранником теледивы стал историк музыки Михаил Куницын. Вместе их не раз наблюдали на публике. Они ходят в кино, посещают концерты, ведут музыкальные вечера и проводят время на отдыхе. Видевшие их вместе отмечают: пара смотрится гармонично, несмотря на возрастную разницу в четверть века.

77-летняя Вовк старается выглядеть моложе своих лет — ухаживает за собой, любит путешествовать и наравне с остальными пользуется современными гаджетами. Знакомые пары говорят, что на будущий год влюбленные наметили свадьбу.

«Миша правда сделал мне предложение! А насчет свадьбы — еще пока я размышляю», — ответила на вопрос журналистов Вовк.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ангелина Вовк возмутилась возвращению Софии Ротару в Россию.