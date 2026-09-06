«И мозги, и сердце заняты»: как Марк Тишман проводит свободное время

Марк Тишман проводит свободное время на работе

Заслуженный артист России Марк Тишман рассказал, что свободное время предпочитает проводить на работе или в узком кругу близких людей. Об этом певец сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации сезонной программы «Сияния» в галерее «Адель» Андрея Малахова.

Тишман признался, что работа занимает значительную часть его мыслей и чувств.

«Я больше всего люблю свою работу. Я даже и работой это не называю. И на самом деле мои мозги заняты этим, и мозги, и сердце все время», — сказал артист.

По словам певца, из-за постоянного общения с большим количеством людей он в свободные часы предпочитает уединение или встречи с близкими. Тишман также объяснил, что редко появляется на светских мероприятиях и старается не выносить личную жизнь на публику.

Артист отметил, что в этом году исполняется 19 лет с момента его появления на сцене и телевидении. При этом петь он начал еще в детстве и старается сохранять верность себе.

«Как оказалось, время пролетело незаметно, пою давно. Ну, то есть пою-то я с детства, а как бы на сцене, в телевизоре уже 19 лет в этом году. И стараюсь в этом оставаться верным себе», — рассказал Тишман.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марк Тишман задумался о создании семьи. Певец рассказал, что почувствовал готовность к браку и рождению детей. Артист отметил, что не намерен скрывать личную жизнь от поклонников и уверен, что они узнают о важных изменениях. Тишман также признался, что не собирается заранее выдвигать требования к будущей избраннице.

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