Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 января

В целом для всех нас продолжается гармоничный период. Энергии планет способствуют реальным практическим действиям, но и требуют сосредоточенности и упорства.

Приложив нужные усилия мы сможем заметно продвинуться вперед, сделав ощутимые успехи. Для того, чтобы лучше выполнять конкретные земные дела, полезно будет помечтать о том, каким мы видим свое будущее, к чему хотели бы стремиться по большому счету. Эти мечты также помогут эффективнее двигаться вперед на следующий неделе.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет сгладить углы в непростых ситуациях, а прилив сил направит в плодотворное русло.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам планеты обещают напряженную неделю. Главные ее особенности – нервозность, неспособность сосредоточиться, раздражительность и конфликтность. У вас будет большая потребность отстоять свою правоту, доказать свое первенство во всем, вступить в ожесточенные споры с несогласными. Помочь и слегка смягчить ситуацию поможет ваше обаяние, которое также будет присутствовать на следующей неделе.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит очень гармоничная неделя. Все обстоятельства как бы поддерживают вас. Вера в свои силы, сфокусированность и целеустремленность, оптимизм и энергичность – все будет помогать вам двигаться вперед. Запланируйте на эту неделю важные дела или даже большие свершения. В сфере личной жизни ситуация не такая позитивная, но жить можно.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит хорошая неделя, связанная с легким общением и приятными знакомствами. Ваша возросшая привлекательность и обаяние помогают решать возникающие вопросы. Вам легко договориться с окружающими и получить то, что вам нужно. Не исключены любовные авантюры или флирт.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит очень непростая неделя. Возможна черствость чувств, неспособность проявить ваши глубинные эмоции. Вам как будто не с кем пообщаться по душам, потому что окружающие как бы перестали вас понимать. Им же кажется, что вы ушли в себя и замкнулись, либо ведете себя слишком субъективно и нелогично.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит непростая неделя, когда лучше будет избежать важных объяснений в личной жизни. Также не стоит заниматься делами, где нужны такт и эмоциональная чуткость – на предстоящей неделе эти качества могут подвести вас. Кроме того, опасайтесь незапланированных денежных трат, лишних и ненужных расходов.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит исключительно гармоничная неделя. Планеты оказывают вам необычную поддержку – вам следует взяться за важные дела, замахнуться на то, что вы не решались начать и смело действовать, идти вперед! Собранность, энергичность и уверенность в себе помогут вам легко достичь успеха.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя будет неблагоприятной. Ваши завышенные ожидания при общении с окружающими могут сыграть вам плохую службу. Возможны споры или размолвки из-за неудачно подобранных слов. Также вам может казаться, что вам оказывают недостаточно уважения. И в целом возможны конфликты с окружающими, которых будет сложно избежать.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя будет в основном положительной. Ряд планет поддерживает вашу решимость и готовность двигаться вперед, достигать нового, реализовывать ваши цели. Из отрицательных моментов – возможно перевозбуждение сексуальной сферы, неудачи в личной жизни.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя положительная. Особо она благоприятствует любовной сфере, легким заигрываниям, приятному общению с друзьями и любимыми. Вы будете пользоваться успехом у окружающих благодаря вашей мягкости, обаянию и оптимизму.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов очень насыщенная неделя. Несколько планет подталкивает вас к вдумчивому и глубокому осмыслению своей ситуации. Возможна некоторая нервозность и рассеянность, но при серьезном подходе вам будет сопутствовать большой успех. Если у вас скоро день рождения – постройте планы на следующий год. Лучше всего записать ваши цели на бумагу или в файл. И не скромничайте – в данный момент есть смысл поднять планку.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев продолжается мягкий и положительный период. Возможно развитие недавно начавшихся личных отношений, либо продолжение творческого периода, когда вам хочется создавать что-то прекрасное. Дайте выход этой энергии, она наполнит вас верой в положительные стороны жизни и умением видеть прекрасное вокруг.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит очень позитивная неделя. Легкая поддержка нескольких планет позволит вам взять под контроль свои эмоции, поставить перед собой вдохновляющие вас цели и смело следовать к ним. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы достичь успеха и воплотить важные для вас задумки.

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