Петербургские математики придумали средство от автомобильных пробок

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета Александр Крылатов и Виктор Захаров разработали математические алгоритмы для борьбы с пробками в мегаполисах.

Специалисты подготовили монографию «Модели оптимизации и методы равновесного распределения трафика», которая опубликована в международном издательстве Springer.

В научной работе они отмечают, что с помощью математических моделей можно разрабатывать цифровых «двойников» транспортных систем и отслеживать, как меняется трафик на каждом локальном участке дорожной сети.

«Каждый год на улучшение дорог выделяется немалый бюджет. Математическая теория распределения транспортных потоков предлагает набор решений для эффективного управления этими деньгами», — приводит слова профессора кафедры математического моделирования СпбГУ, доктора физико-математических наук Крылатова «Экономика сегодня».

Ученые Северной столицы основывались на идее своего британского коллеги Джона Глена Вардропа, который полагал, что любые изменения дорожной инфраструктуры следует производить исходя из понимания того, что каждый водитель преследует на дороге сугубо личные цели.

Крылатов и Захаров также предлагают оптимизировать трафик за счет расширения проезжей части.

«При этом необходимо расширять весь маршрут, а не только одну или несколько из входящих в него улиц, иначе может возникнуть „бутылочное горлышко“. После этого можно переходить к следующему по значимости у автомобилистов маршруту», — добавил Крылатов.

Также необходимо, чтобы все водители пользовались одной и той же навигационной системой, операторы которой могли бы централизованно информировать их об оптимальных маршрутах, замечают ученые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дороги в Приморье оказались практически парализованы пробками из-за неблагоприятных погодных условий.