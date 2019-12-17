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Дальний Восток сковало льдом и накрыло густым туманом

, 8:50 Эфирная новость 20

Дороги превратились в катки, машины не могут преодолеть даже небольшие подъемы.

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Фото, видео: ТАСС / МВД России по Приморскому краю, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4124

Сотни аварий и десятки пациентов в трампунктах. Приморье в эти минуты буквально сковано льдом.

Дороги превратились в катки, машины не могут преодолеть даже небольшие подъемы. Рейсовые автобусы выбились из графика. Города застыли в пробках, а пешеходам приходится передвигаться по улицам ползком. На Сахалине перекрыты дороги, соединяющие десятки населенных пунктов.

Кроме того, Владивосток этим утром накрыл густой туман. Несколько рейсов прибыли в аэропорт с опозданием. Синоптики заявляют — в регионе установилась аномальная для декабря погода. Перепады температуры днем и ночью провоцирует гололед и туман.

Тема:
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