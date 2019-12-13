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«О, эти глазки»: экс-солистка группы SEREBRO поделилась с фанатами детским фото

, 12:14 | Мия Субботина Фото 1 656

Катя Кищук опубликовала в соцсети архивный снимок в честь своего 26-летия.

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Фото, видео: Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук опубликовала свою детскую фотографию, чем приятно удивила поклонников. Поводом стало день рождение артистки, которой 13 декабря исполнилось 26 лет.

В кадре будущая звезда позирует с растрепанными волосами, направив свой взгляд в камеру. Снимок исполнительница разместила в своем Instagram-аккаунте.

«Именинница», — подписала пост звезда.

Instagram @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Фанаты пришли в восхищение от огромных голубых глаз Кищук и буквально засыпали ее комплиментами и поздравлениями в комментариях.

«Какая сладкая малышка»;

«Уже в детстве была девушкой моей мечты»;

«Здоровья и счастья!!! Безумно красивые глаза»;

«Ооо, эти глазки. С днем рождения, солнце!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-солистка SEREBRO выложила сказочные фото.

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