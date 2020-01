Шнуров снова соберет «Ленинград» для выступления в Калифорнии

Группировка «Ленинград» выступит на музыкальном фестивале Coachella, который пройдет в Калифорнии в апреле 2020 года. Об этом говорится в афише, опубликованной в Twitter-аккаунте фестиваля.

Группировка «Ленинград» будет выступать 12 и 19 апреля. В те же дни на сцену выйдут такие артисты, как Лана Дель Рей, Фрэнк Оушен, Дэниэл Сизар и другие.

Weekend 1 is sold out 🌴 Register for Weekend 2 presale at https://t.co/x8PRTb12Eh. Presale starts Monday 1/6 at 12pm PT pic.twitter.com/QPRYnJVe9P