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Шнуров снова соберет «Ленинград» для выступления в Калифорнии

, 15:15 | Игорь Рязов Фото 52

Российские музыканты выступят на сцене фестиваля Coachella 2020 в один день с Ланой Дель Рей.

Фото: Instagram @leningrad_on

Группировка «Ленинград» выступит на музыкальном фестивале Coachella, который пройдет в Калифорнии в апреле 2020 года. Об этом говорится в афише, опубликованной в Twitter-аккаунте фестиваля.

Группировка «Ленинград» будет выступать 12 и 19 апреля. В те же дни на сцену выйдут такие артисты, как Лана Дель Рей, Фрэнк Оушен, Дэниэл Сизар и другие.

«Ленинград» дал заключительный концерт в рамках прощального тура 12 октября в Санкт-Петербурге. За несколько часов до него лидер группы Сергей Шнуров предупреждал, что коллектив может воссоединиться.

«Будет ли реюнион (воссоединение — Прим. ред) группировки „Ленинград“, я не знаю, обещать не могу. Мне очень бы хотелось, чтобы „Ленинград“ уходил так же долго, как Алла Пугачева, чтобы мы бесконечно давали прощальные концерты», — цитирует его 78.ru.

Coachella — один из крупнейших и самых известных музыкальных фестивалей в мире. Он будет проходить в американском городе Индио с 10 по 19 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для выступления на Coachella и большого тура также воссоединилась группа Aqua. Что касается группировки «Ленинград», ее солист Сергей Шнуров ранее презентовал «толерантную» новогоднюю песню.

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