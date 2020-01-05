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  4. Ида Галич рассмешила подписчиков видеозаписью про поражение тазику с оливье

Ида Галич рассмешила подписчиков видеозаписью про поражение тазику с оливье

, 5:26 | Игорь Рязов Видео 59

Блогер притворилась, что ее округлившийся живот — следствие переедания.

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Фото, видео: Instagram @galichida

Блогер Ида Галич рассмешила подписчиков в Instagram коротким видео. В ролике беременная знаменитость притворилась, что ее округлившийся живот — следствие переедания оливье.

«Это ты 4 января. Что по тазикам с оливье? Кто победил?» — подписала Ида ролик, на котором с шокированным видом смотрит на себя в зеркало и гладит по животу.

В комментариях шутят о победителях противостояния между людьми и салатом, смеются над видео, а также делают комплименты Галич.

«Все же тазик победил»;

«В этом году у нас победил здравый смысл, и мы не жрали как в последний раз»;

«Я скучал по беременным будням. Ида шикарно выглядишь;

«Все равно красивая! Как ты это делаешь? 300 подбородков и милая!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ида Галич приобрела роскошный дом в связи с предстоящим пополнением в семье.

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