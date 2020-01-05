Жена Стаса Костюшкина попала в ДТП в Москве

Юлия Костюшкина, жена певца Стаса Костюшкина, попала в ДТП на парковке торгового центра «Мега» в Москве. Об этом и дальнейшем развитии ситуации она сообщила в сторис своего Instagram-аккаунта.

Авария произошла вечером 3 января. Из рассказа Юлии не удается понять всех обстоятельств ДТП. Судя по всему, она не смогла разъехаться с другим автомобилем из-за путаницы со знаками на парковке.

Сайт KP.RU сообщает, что прибывшие на место сотрудники ГИБДД оштрафовали Юлию на 500 рублей. Она с решением автоинспекторов не согласна. Жена экс-участника группы «Чай вдвоем» объяснила, что рядом с местом ДТП отсутствовал знак «Уступи дорогу». Он был там летом, однако потом его «снесли» и до сих пор не вернули.

«ДПС сказали: „Ну нет знака!“ Ну понятно, был бы, все было бы по-другому! Скоростной режим на парковках регламентирован, дама неслась, не смотря по сторонам в принципе! Но и это не было учтено», — подписала Костюшкина видео.

Источник издания сообщил, что Юлия пыталась оспорить штраф. Соответствующее заявление она подала в Троицкое отделение полиции. Однако завершить процедуру жена Костюшкина вряд ли сможет. Она сообщила, что суд назначили на время, когда она будет на отдыхе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДТП попала звезда «Дома-2» Рита Керн. Ей потребовалась госпитализация.