Мария Погребняк получила травму во время экскурсии в Дубаи за 70 тысяч рублей

Мария Погребняк вместе с семьей проводит новогодние каникулы в солнечном Дубаи. Жена известного футболиста решила подарить на день рождения среднему сыну Павлу незабываемую экскурсию на квадроциклах по пустыне. Об этом 31-летняя звезда рассказала в Instagram.

«За экскурсию заплатили 70 тысяч! Что нам обещали: серфинг по песку, катание на верблюдах, вкусный ужин, фееричное шоу и крутая экскурсия по пустыни!» — сообщила знаменитость.

Однако спустя почти три часа изматывающей поездки на джипе, Мария Погребняк и ее семья оказались совсем не там, где им грезилось.

«Бесконечные очереди. Стоят квадрики за деньги, половина из них изношены. Для катания отведен маленький пятачок, на котором огромное количество катающихся! Ужин — он сломал нас всех. Ангар, где сидит 1000 людей. Из еды — рис», — поделилась неприятными воспоминаниями звезда.

Instagram @mariapoga_

Но на этом трудности путешественников не закончились. Именинник Павел все-таки решил прокатиться на обещанном квадроцикле. Звездная мама поехала с ним. В какой-то момент их транспорт перевернулся, в результате чего Мария Погребняк серьезно травмировала ногу.

Поклонники Марии Погребняк посочувствовали кумиру и пожелали ей скорейшего выздоровления. Многие фолловеры поблагодарили жену футболиста за то, что уберегла их от покупки «опасных» экскурсионных туров по данному направлению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Погребняк выдала фотошоп и пластику за результат работы в спортзале.