Мария Погребняк не скрывает свою любовь к эстетической медицине — красотка часто прибегает к «тюнингу» с помощью уколов красоты и пластических операций. Недавно Мария выложила в личный блог фотографию с отдыха на Мальдивах — девушка демонстрирует красивую талию, стройные ноги и железный пресс, утверждая, что проводит в спортзале все свободное время. Но и в этом идеальном снимке фанаты заподозрили фотошоп.

В кадре Погребняк позирует с подругой Кристиной Ивановой — женой профессионального футболиста Олега Иванова. Девушки вместе с детьми отдыхают на солнечном пляже на Мальдивах. Под постом, Мария призналась, что обожает спорт и правильное питание.

«Я обожаю кардио, чередую бег с ходьбой, даже дорожку домой купила! На втором месте пресс, ну и работа с собственным весом. Зимой в зал хожу редко, занимаюсь дома. В вот Кристина у нас любит силовые тренировки», — написала Погребняк.

Instagram @mariapoga_

Но в словах супруги известного футболиста фанаты почувствовали долю лукавства — некоторые особо просвещенные подписчики заподозрили Марию в липоскульптурировании, которое, по их мнению, сделало пресс девушки железным и накаченным.

«Слева у девочки спортивный живот, а справа липоскульптурирование»;

«На пупок посмотрите внимательно пластика на лицо»;

«Хороший Фотошоп»;

«Переборчик с фотошопом нижней части», — написали бдительнфе фолловеры.

Однако преданные фанаты уверены — Мария Погребняк обожает спорт как никто другой. Она часто делится фотографиями и сторис из спортзала.

«Идеальные фигуры»;

«Мать троих детей и в такой шикарной форме»;

«Супер мамы, молодцы девочки, мотивируете, приятно смотреть», — поддержали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Погребняк показала безупречную фигуру в бикини.