Видео: Приморские рыбаки угостили голодную лисицу рыбой

Жители Владивостока активно обсуждают милое видео. К местным рыбакам пришла полакомиться уловом голодная лиса.

На записи, опубликованной в сети видно, как рыжая красавица беззастенчиво подходит к мужчинам, ловившим рыбу на льду. Животное останавливается в нескольких шагах от людей и ждет, пока ее угостят. Рыбаки бросают ей часть улова на лед — из рук хищница есть побаивается.

Наевшись рыбы, лиса спокойно отходит в сторону. Ролик появился в закрытом Instagram-аккаунте, посвященном событиям Приморского края. В то время как одна часть пользователей поражается хитрости пушистой хищницы, вторая половина аудитории беспокоится за благополучие рыбаков — считается, что лесные животные выходят к людям, заражаясь бешенством и представляя опасность.

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