Самбурская пошла «за хлебом» в купальнике

Анастасия Самбурская проводит новогодние праздники в компании друзей на Бали. 32-летняя артистка не устает радовать подписчиков красочными фотографиями из жарких краев.

На этот раз актриса опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала в сплошном купальнике цвета «фуксия». Образ кинозвезды дополнили сверкающие на солнце босоножки и крошечная сумочка через плечо.

«За хлебом», — подписала пост знаменитость.

Instagram @samburskaya

Поклонники высоко оценили чувство юмора Анастасии Самбурской, но еще больше — ее потрясающую внешность. Актриса продемонстрировала на фотографии стройные ноги, осиную талию и идеальные сочные формы. Фанаты оставили под снимком более четырех тысяч восхищенных комментариев.

«За такой красоткой хлеб сам придет!»

«Вы прекрасны! Как себя заставить себя пойти в тренажерный?!»

«Да хоть мусор выкидывать. Божественна!»

«Боже, какая же самочка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Самбурская объявила челлендж по ловле такси высоко задранной ногой.