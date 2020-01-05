Самбурская пошла «за хлебом» в купальнике

Анастасия Самбурская проводит новогодние праздники в компании друзей на Бали. 32-летняя артистка не устает радовать подписчиков красочными фотографиями из жарких краев.
На этот раз актриса опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала в сплошном купальнике цвета «фуксия». Образ кинозвезды дополнили сверкающие на солнце босоножки и крошечная сумочка через плечо.
«За хлебом», — подписала пост знаменитость.
Поклонники высоко оценили чувство юмора Анастасии Самбурской, но еще больше — ее потрясающую внешность. Актриса продемонстрировала на фотографии стройные ноги, осиную талию и идеальные сочные формы. Фанаты оставили под снимком более четырех тысяч восхищенных комментариев.
«За такой красоткой хлеб сам придет!»
«Вы прекрасны! Как себя заставить себя пойти в тренажерный?!»
«Да хоть мусор выкидывать. Божественна!»
«Боже, какая же самочка!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Самбурская объявила челлендж по ловле такси высоко задранной ногой.