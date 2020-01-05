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Самбурская пошла «за хлебом» в купальнике

, 10:59 | Ниса Мурзанаева Фото 8

32-летняя актриса порадовала фанатов потрясающим чувством юмора и фотографией сочной фигуры.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Анастасия Самбурская проводит новогодние праздники в компании друзей на Бали. 32-летняя артистка не устает радовать подписчиков красочными фотографиями из жарких краев.

На этот раз актриса опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала в сплошном купальнике цвета «фуксия». Образ кинозвезды дополнили сверкающие на солнце босоножки и крошечная сумочка через плечо.

«За хлебом», — подписала пост знаменитость.

Instagram @samburskaya

Поклонники высоко оценили чувство юмора Анастасии Самбурской, но еще больше — ее потрясающую внешность. Актриса продемонстрировала на фотографии стройные ноги, осиную талию и идеальные сочные формы. Фанаты оставили под снимком более четырех тысяч восхищенных комментариев.

«За такой красоткой хлеб сам придет!»

«Вы прекрасны! Как себя заставить себя пойти в тренажерный?!»

«Да хоть мусор выкидывать. Божественна!»

«Боже, какая же самочка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Самбурская объявила челлендж по ловле такси высоко задранной ногой.

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