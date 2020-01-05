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По подозрению в педофилии задержан житель Ленобласти

, 11:38 | Анастасия Игонина 86

Согласно поступившей информации, мужчина, возможно, насиловал дочь-подростка.

Фото: ТАСС/Thomas Frey

Житель Ленобласти задержан по подозрению в педофилии. Мужчина, проживающий в Кронштадте, был пойман полицией в ночь на 4 января.

По информации 5-tv.ru, подозреваемый был задержан на улице Восстания у дома 26. Предположительно, 46-летний мужчина, работающий на одной из автозаправочных станций, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении собственной дочери. Девочке на данный момент исполнилось 13 лет.

О том, что происходит в квартире задержанного, стало известно после сообщения одного из его знакомых. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого мужчины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что маленькая девочка пожаловалась на педофила из Екатеринбурга. По словам ребенка, мамин знакомый заставлял ее пить алкоголь и курить.

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