По подозрению в педофилии задержан житель Ленобласти

Житель Ленобласти задержан по подозрению в педофилии. Мужчина, проживающий в Кронштадте, был пойман полицией в ночь на 4 января.

По информации 5-tv.ru, подозреваемый был задержан на улице Восстания у дома 26. Предположительно, 46-летний мужчина, работающий на одной из автозаправочных станций, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении собственной дочери. Девочке на данный момент исполнилось 13 лет.

О том, что происходит в квартире задержанного, стало известно после сообщения одного из его знакомых. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого мужчины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что маленькая девочка пожаловалась на педофила из Екатеринбурга. По словам ребенка, мамин знакомый заставлял ее пить алкоголь и курить.