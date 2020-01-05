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«Гениально до слез!»: актер Гогунский о фильме «Вторжение»

, 12:43 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 234

Кинокартина впечатлила звезду «Универа» «западным» уровнем.

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Фото, видео: ТАСС/Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский посетил показ фильма Федора Бондарчука «Вторжение» и поделился впечатлениями от просмотра. По словам 41-летнего актера, кинокартина российского режиссера получилась просто замечательной.

«Это гениально. Гениально до слез. У меня просто слов нет. Все понравилось от и до. Просто мы снимаем крутое кино в России. Мы не хуже Лукаса и Кэмерона. Смотрится, как абсолютно западное кино. Годзилла отдыхает!» — заявил артист.

Фильм «Вторжение» уже оценили множество звезд и критиков. Так, организатор кинофестиваля «Кинотавр» Алексей Агранович утверждает, что «у нас еще кино такого уровня не было».

Известно, что сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука только за несколько дней новогодних каникул собрал почти четверть миллиарда рублей. «Вторжение» за три дня проката увидели миллион зрителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зрители разных городов России говорят о фильме «Вторжение».

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