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  4. Миллион зрителей увидел «Вторжение» за три дня проката

Миллион зрителей увидел «Вторжение» за три дня проката

, 14:55 | Анастасия Игонина 32

Сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука только за несколько дней новогодних каникул собрал почти четверть миллиарда рублей.

Фото: YouTube / SonyPicturesRU

Тема:
Фильм Вторжение 9

Новый фильм Федора Бондарчука «Вторжение» за первые три дня проката посмотрел миллион человек. На экраны картина вышла 1 января.

Только за первый день в прокате лента собрала 80 миллионов рублей. Уже 3 января общая сумма сборов достигла 226,3 миллиона рублей. Бюджет самого фильма составил 380 миллионов.

Примечательно, что по сумме сборов за первые дни «Вторжение» обогнало даже «Притяжение», для которого является сиквелом. Вышедший в 2017 году первый фильм за трое суток собрал чуть больше 109 миллионов рублей.

Согласно сюжету, инопланетяне решают вести войну с землянами иным способом — при помощи технологий и информации. Они берут под контроль всю цифровую технику — от телевизоров до личных смартфонов жителей Земли. При этом у главной героини — Юлии — после контакта с инопланетной цивилизацией появляются сверхъестественные способности. Пришельцы открывают охоту на девушку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как создавалась графика для фильма «Вторжение».

Тема:
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