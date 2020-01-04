Организатор «Кинотавра» о «Вторжении»: «У нас еще кино такого уровня не было»

Режиссер, оператор, актер, организатор кинофестиваля «Кинотавр» Алексей Агранович назвал блокбастер Федора Бондарчука «Вторжение» замечательным.

«Если люди любят ходить в кино как в парк аттракционов, то они должны идти туда немедленно. У нас еще кино такого уровня не было. Там замечательная игра актеров. Два часа вас не заставят скучать», — рассказал он в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Агранович добавил, что нельзя сказать, что фильмов такого уровня еще не было в мировом кинематографе, «но в российском такого не видели точно».

Согласно сюжету, инопланетяне решают вести войну с землянами иным способом — при помощи технологий и информации. Они берут под контроль всю цифровую технику — от телевизоров до личных смартфонов жителей Земли. При этом у главной героини — Юлии — после контакта с инопланетной цивилизацией появляются сверхъестественные способности. Пришельцы открывают охоту на девушку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука только за несколько дней новогодних каникул собрал почти четверть миллиарда рублей.