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«Очень масштабное кино!»: Зрители разных городов России о фильме «Вторжение»

, 23:34 | Игорь Рязов Видео 36

Мнением о масштабной картине Федора Бондарчука поделились зрители из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Крыма и других городов и республик России.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Фильм Вторжение 13

Фильм «Вторжение» Федора Бондарчука вызвал широкий ажиотаж в разных городах и республиках России. Зрители хвалят картину за интересный сюжет, спецэффекты и масштаб. 5-tv.ru собрал отзывы россиян.

«Полные залы каждый день, постоянно спрашивают, когда уже говорю, что билетов нет. Покупают уже на следующие дни, так что интерес есть. Еще в декабре спрашивали о том, когда выходит в прокат, открыты ли продажи, так что любопытно людям было», — сказал сотрудник одного из кинотеатров в Новосибирске.

Вскоре из кинозала начали выходить зрители. Мнением о фильме поделился юный Артем.

«Мне очень понравился фильм. Красиво, интересно и немного запутано сделано. <…> Не пожалел», — рассказал юный Артем после просмотра.

Позитивно оценили «Вторжение» и в Великом Новгороде. Дети остались в восторге от спецэффектов и космического оборудования, а взрослым понравилась игра актеров и сюжет картины. Отдельно зрители упомянули вклад Федора Бондарчука, отметив, что ему удалось превзойти себя.

«Классный фильм, такой интересный, масштабный. Вообще я радуюсь, насколько развивается русское кино, и растет работа с графикой, с фантастикой. Можно сказать, мы уже сравнились с Америкой в каких-то спецэффектах и других проявлениях. Действительно, очень масштабное кино», — поделился зритель в Крыму.

Он добавил, что бюджет фильма оказался полностью оправдан. Залы были забиты, чем ближе была премьера, тем больше был ажиотаж вокруг картины.

«Это очень здорово, рекомендую всем, приходите», — призвал житель полуострова.

В Дагестане картину тоже приняли тепло. На выходе из кинозала девушки сказали, что их впечатлили интересный сюжет и спецэффекты. Дети тоже похвалили графику и несколько трогательных сцен. На вопрос о том, хотелось бы им увидеть в фильме Дагестан, ребята признались, что республика едва ли подошла бы к сюжету.

В восторге осталась и искушенная в кинематографе публика из Санкт-Петербурга.

«Очень было круто, но было очень страшно. И в конце такая романтика была. Было очень все круто. Он (фильм — Прим. ред.) учит любви, взаимовыручке <…>, люди должны ценить друг друга, потому что без любви вообще мира не будет», — рассказали молодые люди на выходе из кинозала.

Более взрослые зрители похвалили «Вторжение» за лихо закрученный сюжет, который держит в напряжении всех двух с половиной часов.

Как сообщал 5-tv.ru, фильм «Вторжение» за три дня посмотрели более миллиона зрителей. Его создатель Федор Бондарчук охарактеризовал картину словами «блокбастер человеческих чувств».

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