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Видео: пассажиры устроили бунт после многочасовой задержки на борту самолета

, 14:12 | Ниса Мурзанаева Видео 256

Люди грозились ворваться в кабину пилотов и оскорбляли экипаж из-за того, что были вынуждены провести в салоне лайнера четыре часа.

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Фото, видео: Twitter @hardeepspuri, @breakingavnews

Пассажиры устроили настоящий бунт в самолете после многочасовой задержки рейса в Индии. Терпение людей иссякло после того, как они провели на борту около четырех часов.

Самолет должен был лететь из аэропорта индийского Дели в город Мумбаи. Однако из-за технических неполадок лайнер, полный пассажиров, вынужден был остаться в аэропорту. Возможно, дирекция воздушной гавани решила, что неисправность можно быстро исправить, поэтому людей не стали выпускать из салона.

Через несколько часов пассажиры вышли из себя и стали требовать выпустить их на свежий воздух. Люди грозились ворваться в кабину пилотов и оскорбляли экипаж. Только спустя четыре часа им позволили покинуть самолет. По прошествии еще четырех часов — им дали улететь в Мумбаи на другом воздушном судне. Об этом сообщает RT.

Примечательно, что в отношении пассажиров, которые демонстрировали вспышки гнева, проводится расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две пенсионерки устроили дебош на борту самолета, летящего в Нальчик.

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