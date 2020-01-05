Видео: пассажиры устроили бунт после многочасовой задержки на борту самолета

Пассажиры устроили настоящий бунт в самолете после многочасовой задержки рейса в Индии. Терпение людей иссякло после того, как они провели на борту около четырех часов.

Самолет должен был лететь из аэропорта индийского Дели в город Мумбаи. Однако из-за технических неполадок лайнер, полный пассажиров, вынужден был остаться в аэропорту. Возможно, дирекция воздушной гавани решила, что неисправность можно быстро исправить, поэтому людей не стали выпускать из салона.

Через несколько часов пассажиры вышли из себя и стали требовать выпустить их на свежий воздух. Люди грозились ворваться в кабину пилотов и оскорбляли экипаж. Только спустя четыре часа им позволили покинуть самолет. По прошествии еще четырех часов — им дали улететь в Мумбаи на другом воздушном судне. Об этом сообщает RT.

Примечательно, что в отношении пассажиров, которые демонстрировали вспышки гнева, проводится расследование.

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