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  4. В Петербурге снова обсуждают странную парковку «машины Боярского»

В Петербурге снова обсуждают странную парковку «машины Боярского»

, 15:00 | Анастасия Игонина Видео 39

Очевидцы уверены: с нарушениями припарковался именно Михаил Боярский.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today_unpublished

В сети обсуждают новое видео, на котором запечатлен автомобиль, предположительно, принадлежащий Михаилу Боярскому. Водитель, припарковавший иномарку, нарушил правила дорожного движения.

Попавший в кадр автомобиль большей частью корпуса находится на узкой пешеходной зоне — на проезжей части остались только переднее и заднее левое колеса. Самого владельца в машине не было, но авторы уверены — транспортное средство принадлежит Боярскому. В комментариях под публикацией разгорелась жаркая дискуссия — многие пользователи встали на защиту любимого артиста.

«Сколько лет там так стоят машины. Сосут из пальца скандал в данном случае».

«Там весь тротуар так заставлен. В том числе машинами более серьезных людей. Но докопались только до него», — вступились юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что очевидцы запечатлели «странную» парковку водителя, похожего на Боярского.

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