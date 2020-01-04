Трамп оправдал убийство Сулеймани желанием «остановить войну»

Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами с комментарием по поводу убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

«По моему приказу американские ВС успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире — Касем Сулеймани», — цитирует лидера США ТАСС.

По словам Дональда Трампа, американские военные «предприняли действия, чтобы остановить войну, а не для того, чтобы начать».

Глава государства подчеркнул, что Сулеймани «вносил вклад в террористические акты от Нью-Дели до Лондона». Американский президент также сообщил, что убитый иранский генерал совершал теракты «на протяжении последних 20 лет» для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах Ближнего Востока.

«То, что мы сделали вчера, следовало сделать давно», — подвел итог лидер США.

Генерал Касем Сулеймани погиб вечером 2 января в аэропорту Багдада в результате авиаудара, нанесенного американскими военными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани.