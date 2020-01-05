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  4. Мужчина с ножом и пистолетом пытался пройти в Дом творчества в Ростове-на-Дону

Мужчина с ножом и пистолетом пытался пройти в Дом творчества в Ростове-на-Дону

, 14:29 | Светлана Шевченко 37

После того, как охрана заведения заинтересовалась лежащими в сумке предметами, он схватил ее и убежал.

Фото: www.globallookpress.com /Christoph Reichwein

Неизвестный мужчина с ножом и пистолетом утром попытался пройти в областной Дом народного творчества в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники.

Предварительно, инцидент произошел около 11.30 утра на улице Карла Маркса. Сообщается, что во время досмотра он показал, что вышеуказанные предметы находятся в его сумке. Однако после того, как охрана заведения заинтересовалась ими, схватил ее и убежал.

5-tv.ru в местно полиции сообщили, что в настоящее время ведется розыск и установление личности данного мужчины.

«По имеющейся информации, гражданин скрылся сразу после того, как при входе в учреждение сотрудники охранной структуры, осуществляющей контроль, обнаружили в его сумке подозрительные предметы», — говорится в сообщении.

 Ранее 5-tv.ru рассказывал о жителе Сибири, который в Новогоднюю ночь устроил стрельбу и случайно попал в лицо шестилетнего ребенка.

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