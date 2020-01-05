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  4. Какая погода ждет россиян на Рождество? Природные аномалии продолжаются

Какая погода ждет россиян на Рождество? Природные аномалии продолжаются

, 15:36 | Сергей Зеленский Видео 152

«Небесная канцелярия» снова не дает скучать.

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Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, /Ковалев Петр, /Natache, URA.Ru, /Сорокин Донат

Погода на территории практически всей России продолжает бить рекорды — в предстоящее Рождество в регионах ожидается гораздо более высокая температура. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгидромета.

В то время как в европейской части РФ 6 и 7 января столбик термометра будет выше нормы на четыре — восемь градусов, на азиатской — на десять — 16 градусов.

Согласно данным исследования «небесной канцелярии», например, в Якутии температура будет на 20 градусов выше нормы в эти дни.

В Москве канун Рождества будет преимущественно без осадков, температура днем три — один градус мороза, небольшой снег. В день православного праздника прогнозируется небольшой снег, температура днем может опуститься лишь до минус двух градусов, а в последний день новогодних каникул — до ноля — плюс двух градусов. При этом местами ожидается ветер с порывами 12 — 17 метров в секунду, и, соответственно, гололедица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 4 января в Петербург пришел долгожданный снег, от которого, впрочем, к вечеру не осталось и следа, кроме сырости.

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