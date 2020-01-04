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В Петербург пришел долгожданный снег

, 16:02 | Светлана Шевченко Видео 52

Стремительная метель прошла в Северной столице в середине дня и исчезла. Виной всему, говорят синоптики, циклонический вихрь.

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Фото, видео: Instagram @natallidok, @mariiaananeva, @ostrikov8989

Тема:
Погода 4152

В Петербург пришел долгожданный снег, но он оказался лишь мгновением. Стремительная метель прошла в Северной столице в середине дня и исчезла. Виной всему, говорят синоптики, циклонический вихрь.

«В наступившую субботу, 4 января, Санкт-Петербург останется под влиянием циклонического вихря. Однако на этот раз он будет поставлять к берегам Невы менее теплые воздушные массы», — написал на своей странице в Facebook специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Специалист отметил, что местами пройдут кратковременные осадки. Температура воздуха при этом останется в плюсовых значениях. Атмосферное давление будет падать и будет находиться ниже нормы на уровне в 740 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам, в воскресенье, 5 января, в Северную столицу придет легкий морозец. Местами температура опустится до минус трех градусов по Цельсию. А уже в понедельник вернется к плюсовым значениям.

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