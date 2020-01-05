ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке на начало 2020 года

Производимый на АвтоВАЗе седан Lada Granta по-прежнему остается самым дешевым автомобилем на российском рынке. Рейтинг самых бюджетных машин на начало 2020 года составил интернет-портал CarsWeek.ru.

Как пишет издание, с января стоимость «пустой» комплектации Lada Granta выросла всего на 900 рублей и составляет теперь 455,9 тысяч рублей. Судя по прайсам прошлых месяцев, цена поднялась всего на 900 рублей. Автомобиль оснащен двигателем 1,6 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач.

На второй строчке рейтинга — компактный седан Datsun on-DO, созданный японской компанией Nissan на базе все той же Lada Granta и выпускаемый на конвейере АвтоВАЗа. Ценник на эту модель начинается от 490 тысяч рублей (без учета скидок).

Datsun on-DO и Lada Granta полностью идентичны в технической части и совпадают по габаритам, отличия лишь в оптике и дизайне.

Замыкает тройку лидеров также российская модель — LADA 4×4. В базовой комплектации самый популярный в стране внедорожник стоит 538,9 тысячи рублей. По сравнению с прошлыми месяцами цена выросла на 14,9 тысячи рублей. У автомобиля трехдверный кузов и двигатель 1,7 литра на 83 лошадиных силы.

На четвертой строчке расположился другой русско-японский автомобиль — Datsun mi-DO. Это компактный хэтчбек с той же начинкой, что и Lada Granta и Datsun on-DO. Цена базовой комплектации по сравнению с прошлым годом пока осталась прежней и начинается от 555 тысяч рублей.

Пятое место поделили идентичные по стоимости «французы» Renault Logan и Renault Sandero. Несмотря на разницу в кузовах, оба в базовых комплектациях стоят 596 тысяч рублей, что на 19 тысяч выше, чем пару месяцев назад. Автомобили оснащены 1,6-литровым двигателем мощностью 82, 102 и 113 лошадиных сил.

Ранее 5-tv.ru публиковал рейтинг самых популярных автомобилей в России.