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Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера

, 21:39 | Сергей Зеленский Видео 302

29-летняя красавица приняла предложение миллионера, который на пять лет старше ее отца.

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Фото, видео: Instagram @kitty.spencer

Китти Спенсер — старшая дочь родного брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера и модели Виктории Локвуд приняла предложение миллионера Майкла Льюиса, который владеет сетью британских магазинов Whistles, выйти замуж.

Instagram @edenconfidential

Крылатая фраза о том, что «любви все возрасты покорны», как раз про эту пару, ведь Китти — 29 лет, а ее избранник перешел уже 60-летний рубеж.

Известно, что они встречались полтора года, а руку и сердце он предложил ей в канун Рождества.

Девушка изучала английскую литературу, психологию и политику в Кейптаунском университете, а также получила степень магистра в сфере управления люксовыми брендами в Лондонской бизнес-школе.

Ранее некоторые поклонники королевской семьи высказывали недоумение по поводу выбора Китти Спенсер столь немолодого жениха.

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