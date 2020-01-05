Взрыв прогремел в столице Ирака

В Багдаде прогремел взрыв. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По данным Al Jazeera, обстрелу подверглась «зеленая зона», где находятся правительственные здания и посольство США. Уточняется, что речь идет о минометном обстреле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ночь на 3 января в результате атаки США по объектам, расположенным недалеко от аэропорта Багдада были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Гибель генерала КСИР в результате ракетного удара США стала главной темой обсуждения во всем мире — от Ближнего Востока до стран Европы, а в Иране сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны.