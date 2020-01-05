  1. Пятый канал
  4. Взрыв прогремел в столице Ирака

Взрыв прогремел в столице Ирака

, 22:47 | Нюра Незванова Срочная новость 134

По данным агентства Reuters, минометному обстрелу подверглась зона, где находятся правительственные здания.

В Багдаде прогремел взрыв. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По данным Al Jazeera, обстрелу подверглась «зеленая зона», где находятся правительственные здания и посольство США. Уточняется, что речь идет о минометном обстреле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ночь на 3 января в результате атаки США по объектам, расположенным недалеко от аэропорта Багдада были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Гибель генерала КСИР в результате ракетного удара США стала главной темой обсуждения во всем мире — от Ближнего Востока до стран Европы, а в Иране сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются заботливые отчимы

Последние новости

23:04
Глава гильдии киноведов отметил влияние «Вторжения» на судьбу кинофантастики
22:47
Взрыв прогремел в столице Ирака
22:37
Невероятно похудевшую Адель подкараулили с Гарри Стайлсом на карибском пляже
22:16
Три человека погибли от отравления угарным газом в Дагестане
22:01
Петербургский кинокритик рассказал о вкладе фильма «Вторжение» в кинематограф
21:39
Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера

Сейчас читают

Дана Борисова подозревает, что ее хотят лишить родительских прав
Жена Стаса Костюшкина попала в ДТП в Москве
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]