В Иране сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны

Убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани сравнили с развязыванием войны. Такое мнение озвучил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

По словам политика, американская сторона начала экономическую войну с его государством еще в мае 2018 года. Однако убийством Сулеймани 2 января Вашингтон развязал войну в полной мере, поскольку «совершил террористический акт против иранского генерала». По мнению Тахт-Раванчи, Иран не может проигнорировать произошедшее.

«Определенно, месть будет суровой. Иран будет действовать по своему выбору и место и время определит сам», — заявил политик в интервью CNN.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что генерал Сулеймани погиб при ракетном ударе США в Багдаде. Дональд Трамп оправдал убийство военного стремлением «остановить войну».