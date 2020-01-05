У посольства США в Багдаде разорвались две ракеты

Новый ракетный обстрел по «зеленой зоне» Багдада был произведен вечером 5 января. По данным Reuters, недалеко от этого места находится посольство США.

Журналисты Arab News сообщили, что недалеко от американского диппредставительста разорвались две ракеты. Точной информации о погибших и пострадавших у издания нет, однако, как пишет Al Arabia, в результате обстрела ранения получили несколько мирных жителей. Одна из ракет, по информации их источника, угодила в жилой дом.

В результате атаки США по объектам, расположенным недалеко от аэропорта Багдада были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мир отреагировал на убийство Сулеймани.