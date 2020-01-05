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Петербургский кинокритик рассказал о вкладе фильма «Вторжение» в кинематограф

, 22:01 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 81

Бондарчуку удалось снять картину, в которой диалог со зрителем идет на современном языке, считает Василий Степанов.

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Фото, видео: Кадры из кинофильма "Вторжение"; 5-tv.ru

Тема:
Фильм Вторжение 22

Кинокритик, шеф-редактор журнал «Сеанс» Василий Степанов поделился своими впечатлениями от просмотра блокбастера Федора Бондарчука «Вторжение». По его словам, эта картина значительно повышает авторитет отечественного кинематографа.

«Мне кажется, что фильм удачно продолжает первую часть. Это отличное развитие первой картины на каком-то другом уровне. Я первый раз поймал себя на мысли, что я сижу в кино и не думаю, где произведена картина, не делаю ей никаких скидок, такое большое развлечение вполне на голливудском уровне», — отметил он.

По мнению Степанова, «Вторжение» является «техническим достижением», а если ежегодно в России будет сниматься по 10-15 картин такого уровня, то больше людей будут ходить на отечественные фильмы в кино.

«Фильм „Вторжение“ сделан на небольшой бюджет, но выглядит он на эти деньги просто замечательно. Это тот фильм, на который можно сходить и с детьми. Он говорит на современном, адекватном языке со зрителем. Мне часто кажется, что развлекательное кино не хочет говорить со зрителем на современном ему языке. У Бондарчука получается», — заключил он.

Прокат фильма «Вторжение» стартовал в российских кинотеатрах 1 января. Картина является сиквелом фильма «Притяжение», вышедшего на экраны в 2017 году. «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве картины поддержку также оказали «Национальная медиа группа» и Фонд кино.

Ранее главные герои «Вторжения» подробно рассказали о съемочном процессе.

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