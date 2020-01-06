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  4. В Минздраве обсудят идею обязательного генетического теста для доноров перед ЭКО

В Минздраве обсудят идею обязательного генетического теста для доноров перед ЭКО

, 7:32 | Нюра Незванова Видео 33

По мнению депутата Госдумы Бориса Менделевича, такой анализ увеличит шанс рождения здоровых детей.

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Фото, видео: instagram@bdmendelevich; www.globallookpress.com / Simone Brandt, Ralph Kerpa, Nick White, Daniel Bockwoldt

Идею ввести обязательный генетический тест для потенциальных родителей перед процедурой экстрокорпорального оплодотворения (ЭКО), изучат в Минздраве. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Борис Менделевич.

Ранее депутат направил письмо главе Минздрава Веронике Скворцовой, в котором обратил внимание на случай с рождением ребенка с редким генетическим заболеванием после использования донорского материала. Первый замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева в ответе на запрос Менделевича, сообщила, что в ведомстве изучат вопрос внесения изменений в клинические рекомендации и Порядок с членами российского общества акушеров-гинекологов и Российской ассоциации репродукции человека, и по результатам обсуждения будет принято решение.

В комментарии РИА Новости, депутат отметил, что в настоящий момент анализы, которые сдает донор идентичны тем, что сдает донор крови, и не достаточны для выявления генетических патологий.

«Я считаю, что нужно делать полное обследование на моногенные заболевания, как для донора, так и для реципиента. Да, в случае его введения есть вероятность повышения цены. Но изменения увеличили бы шансы рождения здоровых детей, в особенности, когда будущая мать является носителем наследственного заболевания. И для тех, кто хочет максимально сократить свои риски — такая возможность должна быть», — сказал депутат.

Кроме этого народный избранник выступает за то, чтобы прописать ответственность частных центров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему россиянки рожают больных детей после процедуры ЭКО.

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