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Лолита рассказала, как однажды сорвала новогоднее шоу в Тамбове

, 6:44 | Валентин Черников 93

Певица поведала историю, как в студенческие годы в буквальном смысле проспала свое выступление.

Фото: Instagram @lolitamilyavskaya

Лолита Милявская рассказала, как однажды сорвала новогоднее мероприятие. В интервью «Собеседнику» певица поведала, что в студенческие годы в начале сценической карьеры должна была выступать в ресторане на праздничном концерте.

Казус произошел в Тамбове. Тогда артистка училась в местном институте культуры по специальности «режиссура культмассовых представлений и праздников» и подрабатывала на елках.

«В новогоднюю ночь мы должны были работать в ресторане. К полуночи все уже были без сил. Помню, я выпила бокал венгерского вина и уснула в коробке из-под него», — рассказала звезда.

Организаторы бросились искать Милявскую, чтобы начать программу. Но полноценного выступления не получилось. По словам певицы, ее хватило на то, чтобы за десять минут до наступления праздника объявить, что пришел Новый год. Как добавила Лолита, позже ей было очень стыдно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолиту в образе блондинки нашли похожей на Мадонну.

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