Лолита Милявская после развода с пятым мужем уже не раз удивляла публику смелыми экспериментами с внешностью и нарядами. Теперь она поразила всех, внезапно став блондинкой. Правда, оказалось, что снимок, который певица опубликовала на своей странице в Instagram не настоящий, а является плодом творчества ее поклонников.

«Как Вам такая „Снегурочка“? Спасибо моим Поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы!», — подписала фото Лолита.

Instagram @lolitamilyavskaya

Тем не менее, многим поклонникам такой образ понравился, они считают, что светлые волосы очень молодят 56-летнюю артистку.

«Ваууу! Вах! Ах! Очень красиво. В жизни бы не подумала… Очень мило, нежно, Лолочка», — эмоционально отреагировала на пост пародистка Елена Воробей.

«Очень идет!» — согласилась с ней певица Юлия Савичева

«Что-то в этом есть…»

«Слишком красивая Снегурочка»

«Амазонка!»

«На Мадонну похожа немного».

«Сшибла наповал… Неожиданный образ, но классный».

«Ты прекрасней настоящая».

«Не, брюнетке в миллион раз лучше, сразу клип„А муж пошел за пивом» перед глазами. А вообще Лола бомбическая, даже если зеленый цвет волос будет».

«Лола, а может все-таки попробовать?», — пишут комментаторы.

Как ранее писал 5-tv.ru, фанаты Милявской уже не раз с восхищением отмечали, что после развода с Дмитрием Ивановым певица очень похорошела, помолодела и постройнела.