Лолита Милявская после развода с пятым мужем уже не раз удивляла публику смелыми экспериментами с внешностью и нарядами. Теперь она поразила всех, внезапно став блондинкой. Правда, оказалось, что снимок, который певица опубликовала на своей странице в Instagram не настоящий, а является плодом творчества ее поклонников.
«Как Вам такая „Снегурочка“? Спасибо моим Поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы!», — подписала фото Лолита.
Тем не менее, многим поклонникам такой образ понравился, они считают, что светлые волосы очень молодят 56-летнюю артистку.
«Ваууу! Вах! Ах! Очень красиво. В жизни бы не подумала… Очень мило, нежно, Лолочка», — эмоционально отреагировала на пост пародистка Елена Воробей.
«Очень идет!» — согласилась с ней певица Юлия Савичева
«Что-то в этом есть…»
«Слишком красивая Снегурочка»
«Амазонка!»
«На Мадонну похожа немного».
«Сшибла наповал… Неожиданный образ, но классный».
«Ты прекрасней настоящая».
«Не, брюнетке в миллион раз лучше, сразу клип„А муж пошел за пивом» перед глазами. А вообще Лола бомбическая, даже если зеленый цвет волос будет».
«Лола, а может все-таки попробовать?», — пишут комментаторы.
Как ранее писал 5-tv.ru, фанаты Милявской уже не раз с восхищением отмечали, что после развода с Дмитрием Ивановым певица очень похорошела, помолодела и постройнела.