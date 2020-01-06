Лопес, Энистон, Пэлтроу: лучшие наряды красной дорожки премии «Золотого глобуса»

Церемония награждения премии Ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус» прошла в Лос-Анджелесе. Для актеров, режиссеров и всех, кто связан с киноиндустрией, это мероприятие в престижности уступает, пожалуй, только «Оскару». Именно поэтому знаменитости выбрали лучшие наряды и продемонстрировали их на красной дорожке.

Дженнифер Энистон

www.globallookpress.com / HFPA

Увы, кинозвезда не оправдала ожидания поклонников — она не пришла на церемонию вместе с экс-супругом Брэдом Питтом. Зато актриса впечатлила всех потрясающим нарядом — элегантным черным платьем без бретелек и с длинным шлейфом.

Утонченный стильный образ Дженнифер Энистон дополнила скромным ожерельем и парой массивных колец на пальчиках с нежным розовым маникюром.

Гвинет Пэлтроу

www.globallookpress.com / Jennifer Bloc.

Голливудская звезда пришла на «Золотой глобус» в полупрозрачном коричневом платье от Fendi. Многоуровневая макси-юбка, рюши и пышные рукава идеально смотрелись на потрясающей фигуре знаменитости.

Под платьем карамельного оттенка просвечивал не только пупок Гвинет Пэлтроу, но и потрясающее сверкающее под лучами прожекторов колье Bvlgari. Образ кинодивы дополнили «висящие» серьги и пара колец того же ювелирного бренда.

Дженнифер Лопес

www.globallookpress.com / HFPA

Суперзвезда была представлена в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Стриптизерши». Дженнифер Лопес восхитила гостей церемонии модным платьем от Valentino. Наряд кинодивы отличается многослойностью: пышная юбка со шлейфом белого цвета, «верх» в виде огромного банта из изумрудной и золотистой материи.

Дженнифер Лопес пришла на церемонию в компании будущего супруга — бейсболиста Алекса Родригеса.

Тейлор Свифт

www.globallookpress.com / Kevin Sullivan

Американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт была номинирована на премию в категории «Лучшая песня». Певица написала композицию Beautiful Ghosts к экранизации популярного бродвейского мюзикла «Кошки».

30-летняя Тейлор Свифт предстала на красной дорожке в длинном пышном платье с открытой спиной. Огромные цветочные принты наряда идеально гармонировали с крупными переливающимися синим и зеленым цветами серьгами звезды.

Оливия Колман

www.globallookpress.com / Hfpa

Британская актриса Оливия Колман пришла на церемонию награждения в алом макси-платье с пышными рукавами и длинным шлейфом. Образ кинозвезды дополнили массивные кольца и крошечный золотистый клатч.

45-лтняя артистка известна по съемкам в таких фильмах и сериалах, как: «Убийство в „Восточном экспрессе“», «Фаворитка», «Отверженные», «Корона», «Дрянь», «Лобстер» и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бейонсе появилась на церемонии вручения «Золотого глобуса» в роскошном платье.