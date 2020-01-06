  1. Пятый канал
  4. Бейонсе появилась на церемонии вручения «Золотого глобуса» в роскошном платье

Бейонсе появилась на церемонии вручения «Золотого глобуса» в роскошном платье

, 7:04 | Валентин Черников Видео 266

Певица в пышном наряде под цвет престижной кинонаграды попала в кадр с супругом Джей Зи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @beyonce, Twitter@strongblacklead, RaminSetoodeh

Пышное платье Бейонсе привлекло внимание во время церемонии вручения 77-й американской кинопремии «Золотой глобус». Певица появилась там с мужем, рэпером Джей Зи, в необычном наряде под цвет события — с большими золотыми наплечниками.

Сзади большой элемент наряда напоминает крылья и форму сердца. Спереди образ звезды приковывает взгляды глубоким декольте. Ниже груди платье сексуально облегает фигуру голливудской дивы.

Рэпер же ограничился классическим смокингом.

В 2019 году Бейонсе стала одним из номинантов «Золотого глобуса» за песню Spirit («Дух») к фильму «Король Лев». В результате статуэтку за лучшую музыкальную композицию (I'm Gonna) Love Me Again к картине «Рокетмен» забрал сэр Элтон Джон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бейонсе едва не упала, запутавшись в ультра-длинной косе во время выступления.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей

Последние новости

8:03
Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Тульской области
7:47
«Однажды в… Голливуде» Тарантино получил «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм — комедия или мюзикл»
7:32
В Минздраве обсудят идею обязательного генетического теста для доноров перед ЭКО
7:13
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Джокер»
7:04
Бейонсе появилась на церемонии вручения «Золотого глобуса» в роскошном платье
6:44
Лолита рассказала, как однажды сорвала новогоднее шоу в Тамбове

Сейчас читают

Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ
Миллиард за 100 рублей: Москвич стал обладателем выигрыша в новогодней лотерее
Пять законов, которые огорчат автомобилистов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]