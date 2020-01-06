Бейонсе появилась на церемонии вручения «Золотого глобуса» в роскошном платье

Пышное платье Бейонсе привлекло внимание во время церемонии вручения 77-й американской кинопремии «Золотой глобус». Певица появилась там с мужем, рэпером Джей Зи, в необычном наряде под цвет события — с большими золотыми наплечниками.

Сзади большой элемент наряда напоминает крылья и форму сердца. Спереди образ звезды приковывает взгляды глубоким декольте. Ниже груди платье сексуально облегает фигуру голливудской дивы.

Рэпер же ограничился классическим смокингом.

В 2019 году Бейонсе стала одним из номинантов «Золотого глобуса» за песню Spirit («Дух») к фильму «Король Лев». В результате статуэтку за лучшую музыкальную композицию (I'm Gonna) Love Me Again к картине «Рокетмен» забрал сэр Элтон Джон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бейонсе едва не упала, запутавшись в ультра-длинной косе во время выступления.