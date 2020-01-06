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Пятимесячного младенца спасли при пожаре в Хабаровском крае

, 10:15 | Марина Неруцких 63

ЧП произошло в ночь на понедельник в городе Амурске.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, Александр Пирагис, Игорь Онучин; www.globallookpress.com / Petra Wallner, Konstantin Kokoshkin

В ночь на понедельник помощь спасателей понадобилась жителям одного из домов на проспекте Мира в городе Амурске Хабаровского края. Там по невыясненной причине загорелись детские коляски, хранящиеся в холле на первом этаже. Прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали из опасной зоны семь человек, в том числе пятимесячного ребенка.

«Из задымленного подъезда огнеборцами по лестничным маршам были спасены семь человек, в том числе пятимесячный ребенок», — говорится на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Также сообщается, что все эвакуированные были осмотрены медиками бригады «скорой помощи», помощь врачей никому не потребовалась.

По факту возгорания ведется проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Тульской области.

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