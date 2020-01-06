Житель Саратова пускал газ в квартиру соседей через дыру в потолке

Хозяева одной из квартир дома по адресу улица Челюскинцев 18 в Саратове после новогодних праздников были вынуждены обратиться в полицию из-за резкого химического запаха в помещении. По словам домочадцев, они переехали в этот дом около полутора лет назад. Химический запах в квартире начал ощущаться несколько месяцев назад, а после Нового года он стал настолько невыносимым, что спать пришлось с открытыми окнами.

Как сообщает местный портал Reporter64.ru, прибывшие на вызов сотрудники полиции и городской службы спасения во время осмотра дома обнаружили у соседа снизу компрессор, который был подсоединен к бутылке с жидкостью. По предварительной информации, химическое вещество, находящееся в данной емкости — аммиак. От агрегата к потолку в просверленные отверстия отходили пять трубок, по ним в квартиру наверху и мог проникать химический запах.

Замеры воздуха в квартире пострадавших жильцов показали превышение ПДК. 58-летний мужчина, установивший компрессор, доставлен в медицинское учреждение.