В смертельном ДТП автобуса с грузовиком под Тюменью погибли два человека

В результате столкновения междугороднего автобуса и грузовика в Тюменской области пострадали девять человек, из них двое — погибли. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«На 266 км Федеральной автодороги Р-404 Тюмень-Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием двух автомобилей: грузового и междугороднего автобуса „Душанбе — Сургут“ (35 человек, из них пять детей)», — цитирует собеседника агентство.

Отмечается, что движение на трассе не перекрыто, но открыта для транспорта только одна полоса.

По предварительной информации, погибшие — пассажир и водитель грузового автомобиля. Экстренные службы проводят спасательные мероприятия, связанные с деблокировкой пассажиров автобуса.



