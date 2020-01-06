  1. Пятый канал
  4. В смертельном ДТП автобуса с грузовиком под Тюменью погибли два человека

В смертельном ДТП автобуса с грузовиком под Тюменью погибли два человека

, 11:03 | Марина Неруцких Срочная новость 20

В междугороднем автобусе, двигавшемся по маршруту «Душанбе — Сургут» находились 35 человек, из них пятеро — дети.

Фото: ВКонтакте @tvo72

В результате столкновения междугороднего автобуса и грузовика в Тюменской области пострадали девять человек, из них двое — погибли. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«На 266 км Федеральной автодороги Р-404 Тюмень-Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием двух автомобилей: грузового и междугороднего автобуса „Душанбе — Сургут“ (35 человек, из них пять детей)», — цитирует собеседника агентство.

Отмечается, что движение на трассе не перекрыто, но открыта для транспорта только одна полоса.

По предварительной информации, погибшие — пассажир и водитель грузового автомобиля. Экстренные службы проводят спасательные мероприятия, связанные с деблокировкой пассажиров автобуса.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей

Последние новости

11:03
В смертельном ДТП автобуса с грузовиком под Тюменью погибли два человека
10:58
Житель Саратова пускал газ в квартиру соседей через дыру в потолке
10:48
Жители Камчатки и Калининграда узнали свои города в фильме «Вторжение»
10:34
Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Рождеством
10:15
Пятимесячного младенца спасли при пожаре в Хабаровском крае
9:57
Дарья Клюкина проводит новогодние каникулы на яхте посреди Индийского океана

Сейчас читают

Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января
«На что я подписался? Ради чего?!» Манукян показал, как отдыхает с Бузовой
Пять законов, которые огорчат автомобилистов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]