Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в массовом ДТП под Курганом

Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в массовом ДТП в Курганской области. О столкновении трех легковых автомобилей сообщили в региональном УГИБДД.

Трагедия произошла на 192 километре трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган». Водитель Toyota Wish выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lexus RX-350. После этого в Toyota Wish врезался автомобиль Hyundai Solaris.

«В результате происшествия погибли четыре человека, среди которых один ребенок, еще четыре участника движения получили различные травмы, среди них три несовершеннолетних пассажира», — сказали в УГИБДД по Курганской области.

Предварительно, в Toyota погибли мужчина и женщина. Два мальчика девяти и десяти лет, находившиеся в этой же машине, доставлены в реанимацию.

В Hyundai Solaris погибли две пассажирки — женщина 1986 года рождения и 11-летняя девочка. Водитель и шестилетний мальчик госпитализированы.

Никто не пострадал в автомобиле Lexus RX-350.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья из пяти человек погибла в результате страшного ДТП в Тюменской области.