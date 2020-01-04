Семья из пяти человек погибла в результате страшного ДТП в Тюменской области

Семья из пяти человек погибла в страшном ДТП в Тюменской области. Трагедия произошла вечером 4 января на 104 километре федеральной трассы «Курган — Тюмень». Как стало известно 5-tv.ru, в условиях снегопада грузовик DAF вылетел на встречку, где с ним столкнулась «Лада X-ray». Водитель легковушки и два его сына 11 и 12 лет погибли на месте. Женщину с трехлетним ребенком доставили в больницу, но спасти их врачи не смогли.

МВД России

Причину происшествия предстоит установить следователям. Как пишет 72.ru, есть версия, что у грузовика порвался тормозной шланг и машину вынесло на встречную полосу движения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где при столкновении Hyundai и Lada Priora погибли трое и госпитализированы еще два человека.